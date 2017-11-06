توقعات بتقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد عالميًا

علي القحطاني(صدى):

أوردت تقارير تصدرها منظمة الشفافية الدولية لـ 176 دولة حول العالم، جاء فيها أن مؤشر مدركات الفساد ( CPI )، تفاوت خلال السبع سنوات الأخيرة بالنسبة للمملكة بين المرتبتين 48 و62 في التصنيف العالمي، وبين 5 و 3 عربيًا.

وأفاد خبراء، إن الخطوة الإصلاحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها، من المنتظر أن تسجل تقدمًا للمملكة العربية السعودية في مؤشر مدركات الفساد.