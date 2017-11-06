بالصورة.. آخر رسالة ” واتساب ” ‏لمرافق الأمير منصور بن مقرن الشخصي

محمد بن طحيطح (صدى):

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة ” واتساب ” قيل أنها للنقيب عبدالله الشهري؛ المرافق الشخصي للأمير منصور بن مقرن؛ مع أحد المسؤولين، يطلب التواصل مع لجنة مراجعة لمستشفى قوى الأمن بشأن موعد له.

وقال النقيب في الرسالة: ” عندي مواعيد في قوى الأمن لدى لجنة تحديد الإصابات ومريت عليهم قبل شهر ويوم الاثنين القادم موعد ثاني وأنا مثل الأسد ما فيه شئ، وعملي من سمو يصعب الاستئذان فابغى أتواصل مع اللجنة “.

يشار أن النقيب عبدالله الشهري؛ كان ضمن مرافقي نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن؛ في الطائرة التي سقطت في أثناء قيام نائب أمير عسير بجولة تفقدية على محافظة البرك التابعة لعسير.