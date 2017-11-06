الإطاحة بـ ” ناصر الطيار ” و ” منصور البلوي ” على خلفية قضايا فساد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن الجهات المعنية في المملكة أوقفت كل من رجل الأعمال الشهير ورئيس نادي الاتحاد سابقًا منصور البلوي ورجل الأعمال ناصر الطيار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر على خلفية قضايا فساد.

وكان أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول أمس السبت ، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة لحصر قضايا الفساد العام.