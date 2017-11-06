مصور يكشف ملابسات الصورة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن قبل ركوبه الطائرة المنكوبة

نايف السالم(صدى):

روى المصور سعيد الشهراني، والذي كان برفقة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن –رحمه الله- عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته، وعن آخر صورة التقطها له قبل توجهه إلى الطائرة المروحية التي سقطت وأدت إلى وفاته، وملابسات التقاطه الصورة.

وأشار مصور وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الأمير منصور استقل سيارته وكان هو من يقودها برفقة عدد من المسؤولين بالمنطقة عند الساعة الخامسة مساء أمس الأحد، لتفقد مشاريع بمحافظة البرك.

وأضاف الشهراني أنه عندما استعد لالتقاط صورة لنائب أمير المنطقة أشار له بالتريث حتى يعدل وضعه، ثم ابتسم ورفع يده له وعندها التقط له الصورة في هذه الوضعية، مشيراً إلى أن تلك الصورة هي الأخيرة التي التقطت للأمير منصور بن مقرن قبل أن يتوجه لركوب الطائرة.