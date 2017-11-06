بالصور.. معلمة تقيد فم طالبة معاقة ذهنيا لسبب تافه

واشنطن(صدى):

أقدمت معلمة على تقييد فم طالبة مصابة بالشلل الدماغى ، بشريط لاصق لرفضها الجلوس هادئة ، ما أثار غضب عائلة الطالبة لتفاهة السبب الذي عاقبت المعلمة عليه ابنتهم .

حيث قاضت أسرة ” روزا سميث ” المدرسة الواقعة بمقاطعة ” واشتيانو ” الأمريكية، متهمين المعلمة بسوء معاملة ابنتهم، مضيفين أنها تعرضت للكثير من سوء المعاملة منذ سنوات.

تمنع الإعاقة الطالبة من التواصل لفظيا أو بدنيا أي أنها لا تستطيع حتى تحريك يدها أو ذراعها.، وتقول ادعاءات الأسرة أن الفتاة تعرضت للحبس داخل الحمام لفترة طويلة والصفع على الوجه.