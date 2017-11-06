ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي

حمود العنزي(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إثر حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت ببالغ الألم نبأ حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس بتاريخ 16 / 2 / 1439 هـ الموافق 6 نوفمبر 2017 م وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب عن أحر التعازي المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ، راجيا الشفاء العاجل للمصابين ” .