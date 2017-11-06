فيديو.. استخراج 600 مسمار من أمعاء مريض في الهند

متابعات(صدى):

نجح جراحون من كلية كالكوتا الطبية في الهند من استخراج 639 مسماراً من أمعاء مريض يبلغ من العمر 48 عاماً، بعد أن قام بابتلاعها، وبلغ وزنها الإجمالي نحو 1.3 كيلوغرام.

وأوضحت صحيفة ” تايمز أوف إنديا “، أن المريض كان يعاني انفصاماً في الشخصية دفعه لابتلاع هذه الكمية الكبيرة من المسامير لفترة طويلة، لكن جهازه الهضمي لم يتأذ بشكل كبير على الرغم من ذلك، مشيرا إلى أن المريض نقل إلى المستشفى قبل أسبوعين بعدما بدأ في التقيؤ، لتجرى له العملية التي استمرت لنحو ساعتين، وحالته الآن مستقرة وهو تحت المراقبة حالياً.

وقال الدكتور سيدهارتا بيسواس، إن المسامير كانت حادة للغاية وطول أغلبها نحو 2 سنتيمتر، لكن لحسن حظ المريض لم يكن هناك ثقوب في الجهاز الهضمي، مضيفاً أنهم اضطروا لشق البطن لسحب المسامير بالمغناطيس، كما استخرجوا أيضاً بعض التراب من أمعائه.