فيديو.. طاقم عمل نسائي بالكامل في مطعم بخاري بالرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمطعم أرز بخاري في الرياض جميع طاقم عمله من الفتيات السعوديات.
وتحدثت إحدى العاملات، عبر الفيديو، مستعرضة مرافق إعداد الوجبات وتجهيزها داخل المطعم، ومكتب إدارة المطبخ النسائي، ومستودع المواد الغذائية التي يتم توريدها للمطعم، إلى جانب غرفة النظافة، والاستراحة الخاصة بالعاملات.
وأكدت العاملة أن دوام العاملات 8 ساعات في اليوم، و5 أيام في الأسبوع، وتحظى كل عاملة بتأمين طبي، مشيدة بظروف العمل التي تمت تهيئتها بما يتناسب معهن.
Ahmed[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وين مكانة او اسم المطعم ودي اجرب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3034 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله تبارك الله
الله يرزقهن ويبارك لهن
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 1 ساعة
* ناكل من ايادي حريم البلد ولاناكل من ايادي العمالة *
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4526 ] نشر منذ 55 دقيقة
ماشاء الله شي مفرح وطيب لبنات
المستحيل[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يوفقهن