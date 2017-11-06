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فيديو.. طاقم عمل نسائي بالكامل في مطعم بخاري بالرياض

فيديو.. طاقم عمل نسائي بالكامل في مطعم بخاري بالرياض
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمطعم أرز بخاري في الرياض جميع طاقم عمله من الفتيات السعوديات.

وتحدثت إحدى العاملات، عبر الفيديو، مستعرضة مرافق إعداد الوجبات وتجهيزها داخل المطعم، ومكتب إدارة المطبخ النسائي، ومستودع المواد الغذائية التي يتم توريدها للمطعم، إلى جانب غرفة النظافة، والاستراحة الخاصة بالعاملات.

وأكدت العاملة أن دوام العاملات 8 ساعات في اليوم، و5 أيام في الأسبوع، وتحظى كل عاملة بتأمين طبي، مشيدة بظروف العمل التي تمت تهيئتها بما يتناسب معهن.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وين مكانة او اسم المطعم ودي اجرب

[ عدد التعليقات: 3034 ] نشر منذ 1 ساعة

ما شاء الله تبارك الله

الله يرزقهن ويبارك لهن

[ عدد التعليقات: 4526 ] نشر منذ 55 دقيقة

ماشاء الله شي مفرح وطيب لبنات

[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يوفقهن

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