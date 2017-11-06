خادم الحرمين يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إثر حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بألم شديد بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس بتاريخ 16 / 2 / 1439 الموافق 6 نوفمبر 2017 م ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، راجين الشفاء العاجل للمصابين ” .