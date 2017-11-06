تركي آل الشيخ يتجاوب مع مبادرة الشريان بشأن خريجي العلاج الطبيعي العاطلين

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بتدريب خريجي العلاج الطبيعي في مستشفى الأمير فيصل للطب الرياضي، لعدم استيعاب وزارة الصحة لهم، وذلك تجاوبا مع مبادرة الإعلامي داود الشريان له.

وقال آل شيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على رسالة الشريان، إنه وجه باستقبال الشباب السعودي في مستشفى الأمير فيصل للطب الرياضي، بعد إعادة تشغيله من قبل شركة ” كليفلاند كلينك “.

ولفت آل الشيخ إلى أن مسألة تدريب الخريجين السعوديين، ستتم مراعاتها في عقد هيئة الرياضة مع الشركة المشغلة للمستشفى.