الفساد و سلمان لايجتمعان

تميز عام 2017 بأنه الوجه الحقيقي للعمل والجد والاجتهاد وايضا تميز بأنه نقطة تحول للمملكة العربية السعودية ففي هذا العام تم الكشف عن مشاريع عملاقة هدفها الفرد السعودي في المقام الأول وبتفاؤل المواطنين وعزيمة وطموح ولي العهد الأمير الشاب سنقود المملكة العربية السعودية لمصاف الدول المتقدمة.

وتميز ايضا هذا العام بتنفيذ تصريح سيدي محمد بن سلمان حفظه الله في أنه لن ينجو أحد دخل في قضية فساد سواء كان مواطن أو مسؤول أو أمير القرارات الملكية الأخيرة كانت بمثابة الصاعقة للفاسدين والخونة وكانت بمثابة ثورة كان ينتظرها الوطن منذ بداية تولي ملك الحزم والعزم.

أن القرارات الاخيرة كانت بمثابة درس لكل من ولي مسؤولية خدمة الشعب وخان تلك الثقة والمسؤولية عهد الملك سلمان حفظه الله هو عهد الحزم والعزم على الفاسدين ، إيقاف الفاسدين وتجميد أموالهم هي أولى خطوات معالجة فسادهم الذي أضر المال العام وتاثر به كل غيور على وطنه ودينه.

القضاء على الفساد بحزم هي أولى خطواتنا للوصول لرؤية 2030 وكما قال أمير الشباب (الشعب السعودي هو من يُحفزني، ويدفَعُني للأمام) فلابد من تعاوننا جميعا ضد الفساد بإبلاغ هيئة مكافحة الفساد نزاهه خلال الرقم 19991 الذي خصص لذلك ويتم الامر بكل سرية ولن تظهر للآخرين معلومات المبلغ بل ستتم حمايته بالقانون ، إن هذا الأمر الملكي الكريم يحمل في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي، بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه أياً كانوا، وإن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الفاسدين بعد أن سرقوا خيرات الوطن كانوا يريدون الفرار لدولة أخرى للأستمتاع بالأموال المواطنين ولكن كان قرار تعليق الطيران الملكي والطيران الخاص عن التحليق كان بمثابة ضربة استباقية لمحاولة منعهم من اي تصرف أو فعل وهي تجسيد لكلمة سيدي الملك سلمان حفظه الله

((ليس هناك أي حصانة لأحد .. يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية ضد أي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة)).

أخيرا

حفظ الله الوطن وقادة الوطن من كل فاسد وخائن.