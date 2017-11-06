الداخلية تكشف ملابسات حادث تحطم طائرة الأمير منصور بن مقرن

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، عن ملابسات حادث تحطم الطائرة المنكوبة والتي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله -.

وأكد أن الأمير منصور بن مقرن كان في جولة تفقدية بطائرة مروحية، لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها صباح أمس الأحد، وأثناء عودته مساءً فُقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة.

وأشار إلى العثور على حطام الطائرة المروحية التي كان يستقلها نائب أمير عسير، وعدد من المسؤولين في المنطقة، خلال عمليات البحث عن ناجين، مؤكدا أن الجهات المعنية ستعلن عن المستجدات في حينها.