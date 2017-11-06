فيديو| رئيس الشباب: تركي آل الشيخ وعد بحل أزمة باتشيكو

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الشباب المكلف طلال آل الشيخ، أن المحكمة الرياضية ” كاس ” ألزمت النادي بتسديد مبلغ مليون و600 ألف تمثل مستحقات مدرب الفريق السابق البرتغالي باتشيكو، وإلا سيتم خصم 6 نقاط من رصيده.

وأوضح طلال آل الشيخ، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” أكشن يا دوري “، أن النادي كان قد منح مهلة 60 يوماً لتسديد مستحقات المدرب، بدأت في 7 سبتمبر الماضي وتنتهي اليوم الإثنين.

وأضاف أنه تواصل مع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، ووعد بالتدخل لحل الأزمة اليوم وأكد لهم أنه لا يرضى لأي نادٍ سعودي أن يتعرض لمثل هذا الموقف، مشيراً إلى أن الشباب طلب منحه مهلة لمدة أسبوع لتسديد المبلغ.