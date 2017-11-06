شاب مصري يروي قصة تحقيقه حلم الزواج بسعودية بـ ” التقسيط “
روى شاب مصري، عن قصة تحقيقه حلم الزواج من فتاة سعودية بعدما تغلب على حاجز العادات والتقاليد المجتمعية والتكلفة العالية للزواج، بالاستعانة بإحدى مؤسسات التقسيط.
وقال ” حسين ” والذي يبلغ من العمر 26 عاما، والمولود في المملكة لأبوين مصريين، إنه رفض أن يكون عالة على أسرته حيث فوجئ بقائمة طويلة من المطالب لا يقوى عليها عندما فكر في الزواج، فتوجه لإحدى مؤسسات المساعدة على الزواج بالتقسيط.
وأضاف حسين، أنه كان يعتقد أن الأمر مزحة، ودفعه فضوله للذهاب لمقر المؤسسة التي أعلنت أنها تساعد في الزواج بالتقسيط والاستفسار عن التفاصيل، وبالفعل قابل المسؤول هناك، فشرح له وضعه، فرحبوا به، وبادروا بمساعدته بتحمل بعض تكاليف الزواج، مشيرا إلى أن خطيبته ذهبت إلى المؤسسة كذلك، والتقت المختصة هناك، وتناقشا في التفاصيل المتعلقة بالزواج وتكاليفه وطرق السداد.
وأشار إلى أنه دفع أول قسط بقيمة ألفي ريال، والباقي على أقساط شهرية بقيمة 800 ريال، وليس هناك أي مشكلة إن تعذر أحياناً، موضحا أن اعتراض والديه في البداية على الفكرة، لكنهما وافقا بعد إلحاح منه.
وأكد حسين رفضه مساعدة أهل العروس له، خاصة أنهم جيران لهم منذ عشرين عاماً، متمسكا بأن يتحمل مسؤولية تزويج نفسه، وقد أكمل الآن 5 أعوام وأنهى الأقساط، ورُزق ببنت وولد، ويحيا حياة سعيدة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13937 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله وتبارك
الف الف مبروك
M-512[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياشينها يارب انك تغنيني بفضلك ورزقك الواسع اللهم آميين.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5562 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفق خير
ابو عزوز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 60 دقيقة
وبعدين تجي تقول نطالب بتجنيس ابناء السعوديات
alfahd42[ عدد التعليقات: 12478 ] نشر منذ 43 دقيقة
بالتوفيق
Ww[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 39 دقيقة
والله ضامن الجنسيه ان شالله بتجيه وراح يرتاح من الرسوم الجديد مخ ياعم الحج الحج
الروقي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 29 دقيقة
واذا جاها السعودي تفرض عليه كذا وكذا وشروط صعبه ومهر غالي وكاش ياحبيبي …..
واخر شيء يجي الطعميه اللي لاعب فيهم السيسي ومغلي عليهم العيشه ومجوعهم صح ….
يجي ياخذها بالاقساط تقول سيارتن شاريها من الوكيل …. وخبري باللي مايسدد اقساط السيارة باانتظام ياخذون سيارتها يسحبونها بالقوة الجبرية سحب سيارة مشتري واحد من العيال بالقوة الجبرية
بس السؤال هل اذا لم يسدد الزواج قسط او بعض الاقساط او لم ينتضم في ذلك هل يسحبون زوجتة منة بالقوة الجبرية لانكم كما تعرفون اقسااط ياولد اقسااط 😂😂😂😂😂😂😂
الجنيي[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 19 دقيقة
يريدن الغريب