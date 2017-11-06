شاب مصري يروي قصة تحقيقه حلم الزواج بسعودية بـ ” التقسيط “

حمود العنزي(صدى):

روى شاب مصري، عن قصة تحقيقه حلم الزواج من فتاة سعودية بعدما تغلب على حاجز العادات والتقاليد المجتمعية والتكلفة العالية للزواج، بالاستعانة بإحدى مؤسسات التقسيط.

وقال ” حسين ” والذي يبلغ من العمر 26 عاما، والمولود في المملكة لأبوين مصريين‏، إنه رفض أن يكون عالة على أسرته حيث فوجئ بقائمة طويلة من المطالب لا يقوى عليها عندما فكر في الزواج، فتوجه لإحدى مؤسسات المساعدة على الزواج بالتقسيط.

وأضاف حسين، أنه كان يعتقد أن الأمر مزحة، ودفعه فضوله للذهاب لمقر المؤسسة التي أعلنت أنها تساعد في الزواج بالتقسيط والاستفسار عن التفاصيل، وبالفعل قابل المسؤول هناك، فشرح له وضعه، فرحبوا به، وبادروا بمساعدته بتحمل بعض تكاليف الزواج، مشيرا إلى أن خطيبته ذهبت إلى المؤسسة كذلك، والتقت المختصة هناك، وتناقشا في التفاصيل المتعلقة بالزواج وتكاليفه وطرق السداد.

وأشار إلى أنه دفع أول قسط بقيمة ألفي ريال، والباقي على أقساط شهرية بقيمة 800 ريال، وليس هناك أي مشكلة إن تعذر أحياناً، موضحا أن اعتراض والديه في البداية على الفكرة، لكنهما وافقا بعد إلحاح منه.

وأكد حسين رفضه مساعدة أهل العروس له، خاصة أنهم جيران لهم منذ عشرين عاماً، متمسكا بأن يتحمل مسؤولية تزويج نفسه، وقد أكمل الآن 5 أعوام وأنهى الأقساط، ورُزق ببنت وولد، ويحيا حياة سعيدة.