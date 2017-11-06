قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيسة بتكساس

واشنطن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية، نقلا عن سلطات مقاطعة في ولاية تكساس، أن مسلحًا دخل كنيسة في بلدة صغيرة جنوب شرق الولاية الأحد، وفتح النار مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وقال رئيس شرطة مقاطعة جوادالوبي، روبرت ميرفي، إن المسلح قتل على بعد بضعة أميال من الكنيسة في سوذرلاند سبرينجس التي تقع على بعد نحو 65 كيلومترًا شرق مدينة سان أنطونيو.

كما قال قائد شرطة مقاطعة ويلسون في تكساس جوي تاكيت، إن الواقعة أسفرت عن عدة إصابات ووفيات من بينهم أطفال. ولم يتضح بعد عدد الضحايا. وامتنع مكتب قائد شرطة المقاطعة عن إعطاء تفاصيل أخرى عن إطلاق النار. ويشير التعداد الأمريكي لعام 2010 إلى أن نحو 860 شخصًا يعيشون في البلدة.

من جهته أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتابع الموقف أثناء وجوده باليابان في إطار جولة آسيوية تستمر 12 يومًا.