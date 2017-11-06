طياري مروحية الأمير منصور بن مقرن التي تحطمت في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لطاقم الطائرة المروحية التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله – ومرافقيه، والتي سقطت أمس الأحد، أثناء قيامه بجولة تفقدية على محافظة البرك التابعة لعسير.

واستشهد النقيب نايف الربيعي، قائد الطائرة المروحية، ومساعده الشهيد الملازم أول محمد الشهراني، إضافة إلى طاقم طائرة البلاك هوك.