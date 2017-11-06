المرور يكشف عقوبة استخدام قائد السيارة الهاتف خلال توقفه في الإشارات الضوئية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن عقوبة استخدام قائد السيارة للجوال خلال توقفه في الإشارات الضوئية، وذلك بعد تركيب كاميرات خاصة شديدة الدقة ستكون مهمتها رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول خلال القيادة.

وأوضحت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: ” قريباً سيتم رصد المخالفات المرورية من خلال كاميرات خاصة، والتي تتمثل في عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها.. ” .

وتفاعلت الإدارة مع سؤال وجهه أحد المواطنين حول استخدام قائد السيارة للهاتف المحمول خلال توقفه في الإشارات الضوئية، عندما تكون حمراء، مؤكدة أن الأمر في هذه الحالة لا يعد مخالفة.