فرنسا تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه الرياض

باريس(صدى):

أعربت فرنسا، عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي في اليمن صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان، إن باريس تدين بكل حزم إطلاق الصاروخ الذي تبنى مسؤوليته المتمردون الحوثيون واستهدف مدينة الرياض الليلة الماضية من اليمن ، مؤكداً في الوقت نفسة دعم فرنسا الكامل لأمن المملكة العربية السعودية بمواجهة التهديدات التي تواجهها .

وأضاف إن هذا الإعتداء الجديد ضد أراضي المملكة العربية السعودية واستهدف بشكل متعمد منطقة مدنية هو تحدٍ واضح وصريح وخرق للقرارات الأممية، مبيناً أن الدفاعات الجوية للمملكة تمكنت من اعتراض الصاروخ وتفجيره في الهواء في شمال شرق الرياض قرب مطار العاصمة الدولي .