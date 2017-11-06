عريقات: التضامن الدولي لعب دورا استراتيجيا في دعم نضال الشعب الفلسطيني

القدس(صدى):

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، باسم القيادة والشعب الفلسطيني عن تقديره واعتزازه بالدور والجهود المشرّفة، التي قادها الأفراد والمؤسسات والمجموعات التضامنية في بريطانيا وأقرانهم في دول العالم، لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصير على أرضه وتجسيد سيادة دولته واستقلالها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عريقات في تصريحات له أمس الأحد، إن التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني لعب دوراً استراتيجياً وهاماً في مسيرة كفاحنا التاريخية ضد الاحتلال الاستعماري، وجسد بشكل عملي المبادئ والقيم والنضال المشترك بين شعوبنا، وأحرز تقدماً في فضح الرواية الاسرائيلية المزورة وخروقات الاحتلال المنافية للقانون الدولي من جهة، وفي دعم حقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى .