أول إجراء من جامعة بيشة ضد الطالبة المتسببة في حادث التدافع

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت جامعة بيشة، بإحالة الطالبة المتسببة في إثارة الذعر بين منسوبات كلية العلوم والآداب إلى اللجنة التأديبية، للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وذلك بتوجيه من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي.

وأكد عميد الكلية الدكتور فالح بن ظافر القحطاني، أن ما حدث هو قيام إحدى طالبات الكلية بالعبث بجهاز الإنذار بالمعامل، نتج عنه انطلاق صوت الإنذار مما أشاع حالة من الذعر بين الطالبات، وتسبب في حدوث تدافع.

وأوضح القحطاني، أن الحادثة نتج عنها إصابات لعدد من الطالبات، نتيجة تدافعهن بعد سماع أجهزة الإنذار، فيما جرى التواصل مباشرة مع الدفاع المدني، والهلال الأحمر، وتم نقل الطالبات اللاتي تعرضن للإغماء إلى مستشفى تثليث العام، وخرجن جميعا سالمات.

وأشار عميد كلية العلوم، إلى متابعة واهتمام مدير الجامعة، الذي اطمأن على المصابات، وتأكد من سلامتهن ومغادرة المصابات المستشفى، مشددا على أن سلامة وأمن الطالبات ومنسوبات الكلية أمر حتمي لا يقبل العبث.