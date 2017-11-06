فيديو| أسينسيو يحرز هدفا صاروخيا في ثلاثية ريال مدريد أمام لاس بالماس

مدريد(صدى):

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا سهلا على نظيره لاس بالماس بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني أمس الأحد.

وسجل ماركو أسينسيو هدفا مذهلا في الشوط الثاني، بعدما تقدم كاسيميرو بهدف في الشوط الأول قبل أن يسجل أسينسيو وإيسكو في الشوط الثاني ليحقق ريال فوزه الأول في ثلاث مباريات في كل المسابقات.

واجتاز ريال بهذا الفوز جاره أتليتيكو مدريد في الترتيب رغم أن كل فريق يملك 23 نقطة ويحتل ريال المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بلنسية ثاني الترتيب وثماني نقاط عن برشلونة المتصدر.

وأهدر كريم بنزيمة فرصة سهلة بعد ثلاث دقائق عقب الانفراد بمرمى الحارس راؤول ليزوين. واقترب ناتشو بعد ذلك من التسجيل قبل أن يسدد كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدفا واحدا فقط في الدوري هذا الموسم، في القائم بعد محاولة بالقدم اليسرى.

وجاء هدف كاسيميرو في وقت مثالي إذ جاء بضربة رأس في الدقيقة41 بعد ركلة ركنية من أسينسيو ليخفف الضغط على زين الدين زيدان. ومنذ ذلك الحين لم يتعرض ريال لصعوبات كبيرة.

وسقطت الكرة خارج منطقة الجزاء بعد مرور 56 دقيقة لتجد أسينسيو الذي أطلق تسديدة هائلة استقرت في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الفريق الزائر لاس بالماس.

وأخفق رونالدو مجددا في التسجيل لكنه أرسل كرة عرضية متقنة من ناحية اليمين وقابلها إيسكو بلمسة واحدة في المرمى قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وتعرض الفرنسي بنزيمة لصيحات استهجان من المشجعين عند استبداله في ظل ظهوره بشكل متواضع في الفترة الأخيرة.