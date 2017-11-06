مقتل مسلح وشرطي خلال هجوم على نقطة تفتيش في روسيا

موسكو(صدى):

أعلنت وكالة ” تاس ” الروسية للأنباء، نقلا عن أجهزة أمنية ومصدر طبي أن مسلحا وشرطيا قتلا أمس الأحد، خلال هجوم على نقطة تفتيش على طريق في جمهورية الأنجوش المضطربة الواقعة في منطقة القوقاز.

ونقلت الوكالة عن بيان من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ” تم تحييد أحد الخارجين على القانون وحوصر آخر في مبنى خلال تبادل لإطلاق النار عند نقطة تفتيش للشرطة على طريق قرب قرية يانداري “.

وأوضحت الوكالة، أن ثلاثة من أفراد الشرطة المصابين نقلوا إلى المستشفى.