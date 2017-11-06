النقل تعلق على واقعة تنظيف عامل مسن منطقة جبلية

علي القحطاني(صدى):

علقت وزارة النقل، على مقطع فيديو يوثق قيام عامل نظافة مسنا بالعمل على تنظيف أحد الطرق الجبلية وقت الظهيرة، تحت أشعة الشمس بالقرب ‏من مركز المليليح، على بعد 60 كيلو شمال المدينة المنورة.

وأوضح مدير فرع الوزارة ماجد الأحمدي، أن فرع الوزارة باشر على الفور التحقق من مقطع الفيديو، وتم التأكد من موقع التصوير وتحديد الجهة المسؤولة عن الصيانة والنظافة، وتم التواصل مع الشركة المختصة وأخذ إفادتهم عن الواقعة.

وأضاف أن وجود العامل بذلك الموقع يأتي في مهام عمله، إلا أنه لا يُقبل أن يكون بموقع بعيد وحيدًا دون معدات النظافة، أو المركبات المخصصة لها، كما أن هناك آلية للعمل يجب أن يلتزم بها جميع العاملين بمشروعات الصيانة خارج النطاق العمراني.