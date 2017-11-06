فيديو.. رصد تلاعب بسعر دواء يباع بـ13 ضعف قيمته الأساسية

عادل الحربي(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد وجود عمليات بيع لدواء بزيادة كبيرة تتجاوز 13 ضعفا في قيمته، في مخالفة صريحة لتسعيرة الهيئة.

وعثر مدير إدارة التفتيش بهيئة الغذاء والدواء الدكتور بسام العون، على دواء تبلغ قيمته 28 ريالا يباع بـ375 ريالا، خلال جولة على المحلات التجارية والصيدليات.

وأوضح العون أن تسعيرة الدواء المسجلة في الهيئة والمنشورة في الموقع الإلكتروني تبلغ 28 ريالا، إلا أن الوكيل لم يتجاوب مع السعر، ورفعه 13 ضعفا.