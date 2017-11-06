فيديو.. رصد تلاعب بسعر دواء يباع بـ13 ضعف قيمته الأساسية
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد وجود عمليات بيع لدواء بزيادة كبيرة تتجاوز 13 ضعفا في قيمته، في مخالفة صريحة لتسعيرة الهيئة.
وعثر مدير إدارة التفتيش بهيئة الغذاء والدواء الدكتور بسام العون، على دواء تبلغ قيمته 28 ريالا يباع بـ375 ريالا، خلال جولة على المحلات التجارية والصيدليات.
وأوضح العون أن تسعيرة الدواء المسجلة في الهيئة والمنشورة في الموقع الإلكتروني تبلغ 28 ريالا، إلا أن الوكيل لم يتجاوب مع السعر، ورفعه 13 ضعفا.
سعر الدواء الحقيقي 28 ريال، ويباع بـ 375
هؤلاء يسرقون من المريض ويبنون القصور لأبنائهم، حسبي الله عليهم، إن شاء الله يقدمون للمحاسبة pic.twitter.com/rZoVxcL3ij
— برجس حمود البرجس (@Barjasbh) November 5, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22185 ] نشر منذ 49 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
طيب عطونا اسم الصيدلية
علشان نتجنب نجيها.🤔