العثور على حطام طائرة نائب أمير عسير
صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في صباح أمس الأحد، قام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، ضمن جولات سموه التفقدية الدورية يرافقه مسؤولون في المنطقة بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء أمس، نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة وتقوم الجهات المختصة حاليًّا بعمليات البحث عن ناجين حيث تم العثور على حطام الطائرة وسوف يتم الإعلان بالمستجدات في حينه، والله ولي التوفيق.
اسامه السهلي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
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Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9760 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آجرنا في مصيبتناا .. واخلف لنا خيراً منهاا ..
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الابهاوي[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 1 ساعة
اسامه السهلي
على زق ياجرار ياحوثي
ادعس فمك بالجزمه ياحوثي يابيع شرفه وبلاده
مرزوق العتيبي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يرحمهم ويعوّضنا ويعوّض الوطن …اللهم اغفر لهم ارحمهم وغسلهمبالماء والثلج والبرد …وعوضهم عن شبابهم باللجنة…احسن الله عزاك يامير مقرن وعظم الله أجرك واجر أهالي الباقين…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22185 ] نشر منذ 29 دقيقة
إنا لله وإنا اليه راجعون
الله يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم.