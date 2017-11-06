العثور على حطام طائرة نائب أمير عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في صباح أمس الأحد، قام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، ضمن جولات سموه التفقدية الدورية يرافقه مسؤولون في المنطقة بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء أمس، نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة وتقوم الجهات المختصة حاليًّا بعمليات البحث عن ناجين حيث تم العثور على حطام الطائرة وسوف يتم الإعلان بالمستجدات في حينه، والله ولي التوفيق.