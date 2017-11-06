استقالة مدرب أحد

عدنان محمد باحكم(صدى):

أعلن نادي أحد استقالة المدير الفني لفريق أحد الأول لكرة القدم، عبدالوهاب الحربي استقالته من تدريب الفريق اليوم الأحد.

ووجه رئيس النادي شكره إلى الحربي نظير الجهود التي بذلها على مدار السنوات الماضية بالصعود بالفريق الأول من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن ثم الصعود بهم إلى دوري المحترفين، وذكر النادي، أنه سيلعن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعتبر المدرب عبدالوهاب الحربي سادس مدرب يتم استبداله في أندية دوري المحترفين بعد الشباب والنصر والرائد والفيحاء والقادسية.