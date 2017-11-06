بالصور.. نائب أمير عسير منصور بن مقرن مع أبنائه

محمد بن طحيطح(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لنائب أمير عسير الراحل، منصور بن مقرن؛ الذي توفي مساء اليوم الأحد، بعد سقوط طائرته في محمية ريدة، مع ابنائة.

وظهر الأمير الراحل منصور بن مقرن مع أبنائه بالزي العسيري في أحد منتزهات المنطقة، وهي صور تسببت في تأثر كبير لمن شاهدها، حيث بينت الأبوة والحنان الطاغي الذي كان يتمتع به الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

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