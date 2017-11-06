بالصور.. نائب أمير عسير منصور بن مقرن مع أبنائه
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لنائب أمير عسير الراحل، منصور بن مقرن؛ الذي توفي مساء اليوم الأحد، بعد سقوط طائرته في محمية ريدة، مع ابنائة.
وظهر الأمير الراحل منصور بن مقرن مع أبنائه بالزي العسيري في أحد منتزهات المنطقة، وهي صور تسببت في تأثر كبير لمن شاهدها، حيث بينت الأبوة والحنان الطاغي الذي كان يتمتع به الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22185 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصبر قلوب أهالي المتوفين.
Zezu[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوضه بالجنة..
اسامه السهلي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
سري احسن ..العقبه لا اهلك وجماعتك ومن كان معاك
الابهاوي[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 1 ساعة
سرى يا اسامه
عند اللي اغتصبو اهلك وجماعتك
نيك بلعرض وطول اشتغلكم الايرانيين صح
ياولد المتعه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1755 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يجبر قلب اهاليهم يارب .. ويرحمهم رحمة الابرار .. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 💔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15259 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يجمعكم بالجنه