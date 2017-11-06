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بالصور.. نائب أمير عسير منصور بن مقرن مع أبنائه

بالصور.. نائب أمير عسير منصور بن مقرن مع أبنائه
محمد بن طحيطح(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لنائب أمير عسير الراحل، منصور بن مقرن؛ الذي توفي مساء اليوم الأحد، بعد سقوط طائرته في محمية ريدة، مع ابنائة.

وظهر الأمير الراحل منصور بن مقرن مع أبنائه بالزي العسيري في أحد منتزهات المنطقة، وهي صور تسببت في تأثر كبير لمن شاهدها، حيث بينت الأبوة والحنان الطاغي الذي كان يتمتع به الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعوضه بالجنة..

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

سري احسن ..العقبه لا اهلك وجماعتك ومن كان معاك

[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 1 ساعة

سرى يا اسامه
عند اللي اغتصبو اهلك وجماعتك
نيك بلعرض وطول اشتغلكم الايرانيين صح
ياولد المتعه

[ عدد التعليقات: 1755 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يجبر قلب اهاليهم يارب .. ويرحمهم رحمة الابرار .. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 💔

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