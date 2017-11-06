بالفيديو.. نائب أمير عسير لـ ” مواطن ” : ” اشتكني إذا ما خلص المشروع بعد ٣ شهور “
نشر محمد آل محيي مقطع فيديو لنائب أمير عسير بعد إعلان خبر وفاته، وهو يتفقد أحد المشاريع ويقول لأحد المواطنين: ” اشتكني إذا ما خلص المشروع بعد ٣ شهور ” ، معلقًا عليه بقوله: ” أشهد بالله إنك فقيده ” .
وقال الشاعر محمد جزاع الأسلمي: أن ” الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، كان مثالًا للمسؤول المحب لوطنه ومواطنيه.. توفي وهو يتفقد مشاريع منطقته.
اقرأ ايضا: بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة نائب أمير عسير
#نائب_أمير_عسير يقول لأحد المواطنين :اشتكني إذا ماخلص المشروع بعد٣شهور
أشهد بالله إنك فقيده#تحطم_طايره_مروحيه_عسير
pic.twitter.com/bh5KtkAwZp
— 🇸🇦محمد آل محي🇸🇦 (@aalmohee) November 5, 2017
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21350 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين ا
الواحد ما يعلم الغيب
Zezu[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه..ويغفر له.