بالفيديو.. نائب أمير عسير لـ ” مواطن ” : ” اشتكني إذا ما خلص المشروع بعد ٣ شهور “

محمد بن طحيطح(صدى):

نشر محمد آل محيي مقطع فيديو لنائب أمير عسير بعد إعلان خبر وفاته، وهو يتفقد أحد المشاريع ويقول لأحد المواطنين: ” اشتكني إذا ما خلص المشروع بعد ٣ شهور ” ، معلقًا عليه بقوله: ” أشهد بالله إنك فقيده ” .

وقال الشاعر محمد جزاع الأسلمي: أن ” الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، كان مثالًا للمسؤول المحب لوطنه ومواطنيه.. توفي وهو يتفقد مشاريع منطقته.

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