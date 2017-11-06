بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة نائب أمير عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

توفي نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، في حادث تحطم طائرة بمحمية ريدة بمنطقة عسير.

وقال الداعية والكاتب عائض القرني عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أسأل الله أن يتغمّدهم برحمته، ويقبلهم عنده شهداء، ويُحسن عزاء أهلهم وذويهم، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ” .

ونشر حساب الأمير منصور بن مقرن، فيديو وصوله إلى محافظة البرك في زيارة يتفقد خلالها عددًا من المشاريع التنموية والواجهة البحرية للمحافظة.

كما نشر مستخدم يدعى سودة مقطع فيديو قال: ” إنه للحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة ” .