بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة نائب أمير عسير
توفي نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، في حادث تحطم طائرة بمحمية ريدة بمنطقة عسير.
وقال الداعية والكاتب عائض القرني عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أسأل الله أن يتغمّدهم برحمته، ويقبلهم عنده شهداء، ويُحسن عزاء أهلهم وذويهم، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ” .
ونشر حساب الأمير منصور بن مقرن، فيديو وصوله إلى محافظة البرك في زيارة يتفقد خلالها عددًا من المشاريع التنموية والواجهة البحرية للمحافظة.
كما نشر مستخدم يدعى سودة مقطع فيديو قال: ” إنه للحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة ” .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5545 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يرحمهم ويصبر اهلهم