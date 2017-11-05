الفيصلي يتخطى أحد بثلاثية ويسيطر على التشكيل المثالي

ماجد محمد(صدى):

استحوذ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي على التشكيل المثالي للجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

وتقدم الفيصلي على نظيره أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز الكبير يصعد الفيصلي للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، في حين تجمد رصيد أحد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وجاء التشكيل المثالي للجولة التاسعة من عمر المسابقة التي يحمل لقبها عن الموسم المنصرم فريق الهلال، كما يلي: