الأرصاد: غدا سحب رعدية ممطرة بـ 4 مناطق

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعها لتكون سحب رعدية ممطرة غدا الإثنين على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن السحب الممطرة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تُحِدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، وحائل، والأجزاء الواقعة بين رفحاء، وحفر الباطن، كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.