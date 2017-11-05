شاهد.. سعد الحريري يلتقي سفير المملكة الجديد لدى لبنان

بيروت(صدى):

نشر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة مع سفير المملكة الجديد لدى لبنان، في أول لقاء له بعد استقالته من رئاسة الحكومة.

وكتب الحريري علي الصورة: ” بعد أدائه للقسم أمام خادم الحرمين الشريفين سررت بلقاء سعادة السفير السعودي وليد اليعقوب ” .

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، قد كذب حسن نصر الله، عبر تغريدة له بعد ما ادعى أن سبب الاستقاله قضية مالية داخلية، كما فضح الحريري حزب الله، وأكد أنه بات دولة داخل دولة بدعم من إيران، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن “أيدي إيران في المنطقة ستقطع ” .