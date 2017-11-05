جيرونا يواصل انتصاراته ويتخطى ليفانتي في الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

تمكن فريق جيرونا الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإسباني، من الفوز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف، مواصلا بذلك انتصاراته في المرحلة الحادية عشرة.

ودخل النادي الكاتالوني المتواضع إلى مواجهته مع مضيفه ليفانتي في فالنسيا على خلفية انتصارين متتاليين، آخرهما على حامل اللقب وبطل أوروبا ريال مدريد 2-1.

ونجح جيرونا في تحقيق فوزه الثالث تواليا والرابع في 11 مباراة، بفضل بورخا غارسيا والاوروغوياني ستواني اللذين وضعاه في المقدمة في الدقيقتين 58 و83 على التوالي، قبل أن يقلص التركي أنس أونال الفارق في الدقيقة 90+2.