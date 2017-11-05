اليمن تعلن تطهير مبنى تابع للداخلية من سيطرة داعش في عدن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، تطهير إدارة البحث الجنائي في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن والمباني المجاورة لها من فلول تنظيم داعش الإرهابي، وتحرير الرهائن الذين كانوا محتجزين من قبل إرهابيي داعش.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية اللواء ركن عبدالله جابر، أنه أبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بانتهاء عملية السيطرة على مبنى البحث الجنائي بإدارة أمن عدن والتعامل بصورة تامة مع العناصر الإرهابية التي اقتحمت المبنى.

من جانبه، أشاد الرئيس هادي بالجهود الحثيثة التي تحلى بها قيادة وأفراد الأجهزة الأمنية المختلفة المشاركة والمساندة في إحباط المخطط الإرهابي الغادر والجبان، موجها بضرورة تعزيز اليقظة الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاختلالات الأمنية.