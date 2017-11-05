بالفيديو والصور.. موطن يحفر بئر ماء في هيلا
انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو وصور توثق قيام مواطن ويدعي محمد بن عبدالله المنبهي، بحفر بئر للبحث عن ماء راجيًا أن يكون أجرها من الله لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والملك سلمان في هيلا.
وأظهر مقطع الفيديو، توافد عدد كبير من السكان لأخذ الماء من البئر، كما قام المنبهي بوضع لافته علي البئر مكتوب عليها : ” كتب الله أجرها وثوابها في موازين وحسنات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله-، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.. محمد المنبهي ” .
الروقي[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذا مهبول ماعنده عقل ….
الحكام عندهم مشاريع خيريه تعادل عملك بمليون مره وانت المفروض حاطها لنفسك والله انك نقص
عندك مشاريع توسعة الحرمين الشريفين على من يعود اجرها
عندك مشروع طباعة المصحف الشريف للملك فهد رحمه الله عليه
عندك اللي سواه الملك سلمان حق الاحاديث يعود اجرها للملك ..
هذا من غير الابار اللي يسوونها بالخارج ودعم الفقراء وحملات التغذية والعلاج والتعليم …