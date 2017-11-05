بالفيديو والصور.. موطن يحفر بئر ماء في هيلا

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو وصور توثق قيام مواطن ويدعي محمد بن عبدالله المنبهي، بحفر بئر للبحث عن ماء راجيًا أن يكون أجرها من الله لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والملك سلمان في هيلا.

وأظهر مقطع الفيديو، توافد عدد كبير من السكان لأخذ الماء من البئر، كما قام المنبهي بوضع لافته علي البئر مكتوب عليها : ” كتب الله أجرها وثوابها في موازين وحسنات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله-، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.. محمد المنبهي ” .