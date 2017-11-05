كلمة المدير العام بمكة عن الأمر الملكي بإنشاء لجنة محاربة الفساد

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فؤاد بن سعود العمري قائلا:قامت المملكة العربية السعودية على شريعة الإسلام وانطلقت من أسسه ومبادئه ومن ذلك إقامة العدل ومنع الظلم والسعي في تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ومن أعظم ذلك محاربة الفساد والقضاء على المفسدين قال الله تعالى ( وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ) وقال تعالى( وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ).

ومن هذا المنطلق جاء أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان وفقه الله لمحاربة الفساد واستأصاله والسير قدمًا للحفاظ على المال العام من الضياع بما يعود نفعه على بلادنا وشعبنا.

وهذا الأمر الملكي التأريخي ليؤكد ما دأب عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله من السعي الحثيث لإقامة العدل وتحقيقه ومحاربة الفساد أينما وجد، وملاحقة أصحابه في أي مكان وزمان، والإيقاع بهم، أيًا كانت مناصبهم، أو علاقاتهم أو مراكزهم القيادية في البلاد، وهي رسالة توجه لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة بل للعالم أجمع فلا تطور أو نمو أو إصلاح أو تقدم مع وجود الفساد .