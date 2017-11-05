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سقوط طائرة عامودية في عسير تقل عددا من المسئولين

سقوط طائرة عامودية في عسير تقل عددا من المسئولين
محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مصادر عن سقوط طائرة عامودية، مساء اليوم في منطقة عسير، كان على متنها عدد من المسئولين في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المسئولة لا تزال تعمل على حصر الخسائر، وسط أنباء عن وجود وفيات إثر سقوطها.

وسنوافيكم بالتفاصيل،،،


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة

يا ساتر مخي بيضرب من هالمصايب كل يوم …

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يغفر لهم ويرحمهم

اللهم صل على نبينا محمد

[ عدد التعليقات: 5748 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولاقوه الا باالله نائب عسير😢😢ومرافقيه بس ان شاء الله الاخبار المتناقله غير صحيحه😢

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة

الطائرة كان فيها نائب عسير الامير منصور بن مقرن وامين عسبر ورئيس شرطة عسير وتوفوا جميعهم الله يرحمهم

[ عدد التعليقات: 22172 ] نشر منذ 49 دقيقة

‏⁧‫#تحطم_طائرة_مروحية_عسير‬⁩
‏الطائرة فيها
‏سمو الأمير منصور
‏مدير الشرطة
‏الوكيل
‏الأمين
‏محمد بن سعود
‏الفرطيش
‏خالد بن حميد
‏نسأل الله لهم الرحمه
كما وصلني

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