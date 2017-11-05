سقوط طائرة عامودية في عسير تقل عددا من المسئولين

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مصادر عن سقوط طائرة عامودية، مساء اليوم في منطقة عسير، كان على متنها عدد من المسئولين في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن الجهات المسئولة لا تزال تعمل على حصر الخسائر، وسط أنباء عن وجود وفيات إثر سقوطها.

وسنوافيكم بالتفاصيل،،،