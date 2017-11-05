عم اللاعب مبابي يكشف أسباب تفضيله سان جيرمان على ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشف عم اللاعب كيليان مبابي، الذي أعلن باريس سان جيرمان انضمامه الصيف الماضي على سبيل الإعارة من موناكو، على أن يفعل العقد الصيف المقبل مقابل 166 مليون إسترليني، الأسباب الحقيقية وراء تفضيل اللاعب لباريس سان جيرمان ورفضه ريال مدريد.

وحاول ريال مدريد ضم اللاعب (18 عامًا) ولم يتمكن بسبب المغالاة المالية التي طلبتها أسرته، قبل أن يوضح عمه في تصاريحات صحفية أن المال لم يكن السبب وراء رفض الريال، وإنما أسباب رياضية، ورغبته في لعب كرة القدم.

وقال عم اللاعب إنه تنقل مع ابن أخيه في عام 2012، بينما كان عمره 13 عامًا فقط بين الفرق الكبرى مثل ريال مدريد وتشيلسي كناشئ صغير. وبالفعل تقابل مع كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، إلا أنه لم يكمل التجربة في مدريد بسبب رغبة والديه في أن يلعب كرة القدم وألا يطويه النسيان من قلة اللعب.