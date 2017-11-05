أول رد من مدير مكتب ولي العهد على ليلة محاربة الفساد

نايف السالم(صدى):

قال بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، إنّ هذه الليلة التاريخية ستُسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد، في إشارة إلى ليلة الأمس التي بدأت فيها اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد، إجراءاتها الحازمة في قضايا الفساد.

وأعاد العساكر نشر مقطع فيديو لولي العهد، والذي قال فيه إنه: ” لن ينجو أي شخص تورط بالفساد ” ، عبر حسابه بتويتر، مشاركًا هاشتاج : ” #الملك يحارب الفساد ” .

وكانت اللجنة الجديدة أوقفت 11 أميرًا، بالإضافة إلى 38 وزيرا ونائبا، بعضهم حاليون، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

وتدرجت قائمة الاتهامات الموجهة للموقوفين، ما بين تهم فساد وغسيل أموال واختلاسات وصفقات وهمية وتلاعب بأوراق مشاريع اقتصادية وترسية عقود مقابل الحصول على رشاوى وتوقيع صفقات غير نظامية.