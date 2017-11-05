إخلاء مسرح البولشوي وفنادق في موسكو بعد تهديدات كاذبة

موسكو(صدى):

قالت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، إن تهديدات بقنابل أجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة مسرح البولشوي في موسكو وفندق متروبول ومركز (جي.يو.إم) للتسوق في الميدان الأحمر وأماكن عامة أخرى.

وتسببت سلسلة من المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر في توقف العمل في مراكز تسوق ومحطات قطارات ومنشآت عامة في أنحاء روسيا خلال الشهرين الماضيين. وتبين أن المكالمات إنذارات كاذبة ولم تعلن أي جهة أنها وراء هذه المكالمات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر في الشرطة قوله إنه تم إجلاء نحو 5000 شخص من مركز (جي.يو.إم) وفندق متروبول. ونقلت الوكالة ووكالة تاس عن مصادر في الشرطة أنه تم أيضا إخلاء مسرح البولشوي.