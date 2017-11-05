النصر يؤدي مرانه في معسكر جبل علي بالإمارات

ماجد محمد(صدى):

أدى فريق كرة القدم الأول بنادي النصر تدريبه الأول في معسكر جبل علي بالإمارات لمدة 3 ساعات.

واجتمع المدرب غوستافو مع اللاعبين بين خلاله برنامجه التدريبي للأيام القادمة، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على قياسات لمعدلات اللياقة من خلال الجري بسرعات مختلفة ولمسافات محددة.

بعدها قسم الفريق لمجموعتين، إحداهما أشرف عليها المدرب في حين تولى مساعده قيادة المجموعة الثانية لتطبيق جمل تكتيكية معينة على نصف الملعب، وتنفيذها من خلال مناورة كروية على كامل الملعب.