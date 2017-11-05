محافظ محايل ومدير صحة عسير شاهدان على حادث بطريق الموت في محايل

محمد بن طحيطح(صدى):

توفي مقيم باكستاني وأصيب آخرون، في حادث تصادم شاحنة مع مركبة على طريق بحر أبوسكينة، صادف ذلك تواجد محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، في جولة لتدشين عدد من المراكز الصحية بالمركز.

وبحسب شهود عيان رووا أن مدير صحة عسير، الدكتور محمد الهبدان، ترجل من مركبته محاولاً إسعاف المصابين إلى جانب سائق الشاحنة -باكستاني الجنسية- الذي توفي في الحال ونقل بواسطة سيارة نقل الموتى إلى ثلاجة مستشفى محايل.

يذكر أن أهالي مركز أبو سكينة يعانون من استمرار وقوع الحوادث على هذا الطريق الذي أسموه بطريق الموت.