السلطات الليبية تحقق مع ضابط هدد بضرب مصر عسكريا

طرابلس(صدى):

وأمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، بالتحقيق مع الضابط الليبي العميد محمد القنيدي، القائد في ميليشيا ” البنيان المرصوص ” ، لتهديده باستهداف مصر عسكريا.

وظهر العميد محمد القنيدي على إحدى القنوات الليبية، قبل يومين، مطالبًا الأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد لما سماه ” تدخلًا قوىًا إقليميًا في الشأن الليبي ” متهمًا مصر بخرق السيادة الليبية، مهددًا بتنفيذ عمليات عسكرية داخل مصر.