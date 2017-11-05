السلطات الليبية تحقق مع ضابط هدد بضرب مصر عسكريا
وأمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، بالتحقيق مع الضابط الليبي العميد محمد القنيدي، القائد في ميليشيا ” البنيان المرصوص ” ، لتهديده باستهداف مصر عسكريا.
وظهر العميد محمد القنيدي على إحدى القنوات الليبية، قبل يومين، مطالبًا الأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد لما سماه ” تدخلًا قوىًا إقليميًا في الشأن الليبي ” متهمًا مصر بخرق السيادة الليبية، مهددًا بتنفيذ عمليات عسكرية داخل مصر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37317 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 1 ساعة
طـــــــــــــــــيب ـ ـ ـ🤔😊.
ام البنات[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين اش بعد طيب ذي انت وهو وهي 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 58 دقيقة
مـا بعــدهــا إلا ســلامتِــك يـا ام ألبنات ـ ـ ـ طـــــــــــــــــيب ـ ـ ـ😅😊😅.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 53 دقيقة
طيب
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 49 دقيقة
تضامناً معاكم… طيب 😅
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه