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السلطات الليبية تحقق مع ضابط هدد بضرب مصر عسكريا

السلطات الليبية تحقق مع ضابط هدد بضرب مصر عسكريا
طرابلس(صدى):

وأمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، بالتحقيق مع الضابط الليبي العميد محمد القنيدي، القائد في ميليشيا ” البنيان المرصوص ” ، لتهديده باستهداف مصر عسكريا.

وظهر العميد محمد القنيدي على إحدى القنوات الليبية، قبل يومين، مطالبًا الأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد لما سماه ” تدخلًا قوىًا إقليميًا في الشأن الليبي ” متهمًا مصر بخرق السيادة الليبية، مهددًا بتنفيذ عمليات عسكرية داخل مصر.

 

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37317 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ..

[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 1 ساعة

وبعدين اش بعد طيب ذي انت وهو وهي 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 58 دقيقة

مـا بعــدهــا إلا ســلامتِــك يـا ام ألبنات ـ ـ ـ طـــــــــــــــــيب ـ ـ ـ😅😊😅.

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