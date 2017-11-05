الداخلية البحرينية لمواطنيا في قطر: جواز السفر الهوية المعتمدة الوحيدة للتنقل
أفادت وزارة الداخلية البحرينية، ممثلة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، اليوم الأحد، أنه يتعين على المواطنين البحرينيين المتواجدين في دولة قطر، استخدام ” جواز السفر ” للتنقل بين مملكة البحرين ودولة قطر.
وأكدت الداخلية أنه لن يسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة أو للوصول من دولة قطر.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 21 دقيقة
. مِنـــــــــــتاز ألمـــــــــــناتيــز .👍🏼👍🏼.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب طيب