الداخلية البحرينية لمواطنيا في قطر: جواز السفر الهوية المعتمدة الوحيدة للتنقل

طلال الضوي(صدى):

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، ممثلة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، اليوم الأحد، أنه يتعين على المواطنين البحرينيين المتواجدين في دولة قطر، استخدام ” جواز السفر ” للتنقل بين مملكة البحرين ودولة قطر.

وأكدت الداخلية أنه لن يسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة أو للوصول من دولة قطر.