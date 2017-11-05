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الداخلية البحرينية لمواطنيا في قطر: جواز السفر الهوية المعتمدة الوحيدة للتنقل

الداخلية البحرينية لمواطنيا في قطر: جواز السفر الهوية المعتمدة الوحيدة للتنقل
طلال الضوي(صدى):

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، ممثلة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، اليوم الأحد، أنه يتعين على المواطنين البحرينيين المتواجدين في دولة قطر، استخدام ” جواز السفر ” للتنقل بين مملكة البحرين ودولة قطر.

وأكدت الداخلية أنه لن يسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة أو للوصول من دولة قطر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 21 دقيقة

. مِنـــــــــــتاز ألمـــــــــــناتيــز .👍🏼👍🏼.

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