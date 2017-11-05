8 ضوابط للشيلات والقصائد في مهرجان الإبل

أماني الغامدي(صدى):

وضعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني، 8 ضوابط لتنفيذ الشيلات والقصائد أثناء المهرجان، تم تحديدها من قبل اللجنة المعنية بتنظيم الفعاليات المصاحبة.

وقال المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي: ” إن الضوابط والمعايير اشتملت على إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، وتعزيز المثل الإسلامية العليا، كذلك احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، والالتزام بما جاء في نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ونظام حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية ولوائح الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التنفيذية والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، وأي تعليمات تصدر لاحقاً تتعلق بالمهرجان ” .

وتابع : ” كما يجب الامتناع عن نشر أي أبيات شعر أو ألقاب أو مفاخر قبلية أو نسبية، ويستثنى من ذلك الدين والوطن وإشهار اسم صاحب الإبل وشهرته وكذلك اسم إبله أو لقبها ” .

وبين البقمي أنه يمكن الاطلاع على الإجراءات الخاصة باعتماد المواد الإعلامية الشيلات المشاركة في المهرجان من خلال الموقع الرسمي للمهرجان www.alaibilfestival.com .