بالفيديو.. سرقة سيارة إسعاف بداخلها مريض في فلوريدا الأمريكية

واشنطن(صدى):

سرق لص سيارة إسعاف وبداخلها مريض يتم نقله إلى المستشفى بصورة عاجلة، من أجل الذهاب في نزهة، حسبما نشر موقع ” لايف ليك ” في قطع فيديو.

وظهر اللص، جيفي براون، البالغ من العمر 44 عاما، في مقطع الفيديو وهو يقود سيارة الإسعاف في مدينة دايتونا، بولاية فلوريدا الأمريكية، وتتبعه سيارات الشرطة، ولكنه استمر في محاولة هروبه منهم، إلى أن تمكنوا من إلقاء القبض عليه.

واستغل جيفي، انشغال قائد سيارة الإسعاف وتركه للمفاتيح بداخلها ليقوم بقيادتها والفرار بها، من أجل الاستمتاع في نزهة، دون أي مبالاة بالمريض الذي بداخلها، والذي يحتاج إلى عناية.

وألقى القبض على المتهم وتم تحويله إلى المحاكمة بتهم السرقة والاختطاف، إضافة إلى السطو وعدم الامتثال للقانون.