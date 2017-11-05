نائب الرئيس اليمني: استمرار دعم إيران الانقلابيين يهدد المدنيين في بلدنا والمملكة

نايف السالم(صدى):

استنكر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بشدة إطلاق المليشيا الإنقلابية في بلاده صاروخاً باليستيا باتجاه شرق مدينة الرياض.

وقال في تصريح نقله موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية : إن انقلاب جماعة الحوثي واستمرار دعم إيران لها بالسلاح يهدد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة العربية السعودية، وأكثر من ذلك يستهدف الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الفريق محسن أن اليمن والمملكة تقفان اليوم في خندق واحد لدحر هذه الجماعة الإرهابية.