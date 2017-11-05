عمان تستنكر استهداف الحوثيين الرياض بصاروخ باليستي

مسقط(صدى):

استنكرت سلطنة عُمان اليوم الأحد، إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدينة الرياض أمس السبت، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع إصابات.

وأكدت السلطنة أن هذا التصعيد قد يدمر الجهود الإقليمية والدولية.