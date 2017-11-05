عمان تستنكر استهداف الحوثيين الرياض بصاروخ باليستي
استنكرت سلطنة عُمان اليوم الأحد، إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدينة الرياض أمس السبت، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع إصابات.
وأكدت السلطنة أن هذا التصعيد قد يدمر الجهود الإقليمية والدولية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37317 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله ,,
,, ابشركم اهل عمان حيين ,, سمعنا لهم صوت ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 2 ساعتين
ـ ـ طــيب ـ مشكورين ـ ـ🤔.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان من يحي العظام وهي رميم
المهم الله ستر
jamalco[ عدد التعليقات: 5505 ] نشر منذ 2 ساعتين
رد الله كيد العدا في نحورهم وأحبط الله مخططاتهم الحوثيين المجوس ومحروق الوجه علي عبدالله طالح أذناب الماسونيه صنيعت صهيون
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه. شِــــفت كيف يا عزيزي ابومحمد ـ؟؟؟.❓.
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تـرانــــي عطيـــتك ألحـــل فـــي مـاضــــوع ـ المنيع .. يجوز للمرأه ألعمل كمأذونة أنكحه .😊.
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مـا علـــــيك أمـــــر روح شِـــــفه وعطــــــني رايـــــك بـــــــــوه .😅😊😅.
سعد العمار[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليكم وعليهم ⚓️ الحمدلله نحن باقون احياء وهذا فضل من الله سبحان وتعالى وأنتم سوف تبقون خونه وأذلاء وعداء للدين والعروبة وسود الله مواقفكم