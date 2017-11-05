رئيس الحكومة اليمنية: الحوثيون أدوات لإيران في المنطقة

فهمي محمد(صدى):

أكد أحمد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، أن الحوثيون أدوات لإيران في المنطقة، مشيرا إلي أن طهران تزود اللانقلابيين بالأسلحة والدعم لإطالة أمد الحرب، واستخدامهم لتمرير أجنداتها وابتزاز العالم والمجتمع الدولي في ملفات أخرى.

وأشار إلي أن أي حل سياسي في اليمن لن يستقيم ما لم تقطع يد إيران وتدخلاتها، مؤكدا أن توقيت إطلاق المليشيات الانقلابية صاروخا باليستيا إيرانيا باتجاه عاصمة المملكة الرياض، يكشف أنهم مجرد أدوات تستخدمها طهران لتقويض الأمن والاستقرار العالمي.