” الإعلام ” : مصادرة أموال المتورطين في قضايا فساد

سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة الإعلام، أن الجهات المعنية ستجمد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أُوقِفت على خلفية قضايا فساد.

وأوضحت الوزارة، عبر ” مركز التواصل الدولي ” ، أن المبالغ التي يتبين أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.