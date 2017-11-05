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” الإعلام ” : مصادرة أموال المتورطين في قضايا فساد

” الإعلام ” : مصادرة أموال المتورطين في قضايا فساد
سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة الإعلام، أن الجهات المعنية ستجمد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أُوقِفت على خلفية قضايا فساد.

وأوضحت الوزارة، عبر ” مركز التواصل الدولي ” ، أن المبالغ التي يتبين أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37317 ] نشر منذ 3 ساعات

لابد ان يرجع الفرع ( المنهوب ) الى الأصل ,,

[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين

صادروا الاموال المنهوبة وفوائدها وارصدة اولادهم ولاتقفوا على هؤلا

[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 2 ساعتين

طـــــــــــــــــيب . والله يصـــــــــــلح الحـــــــــــال .

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