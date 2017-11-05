” الإعلام ” : مصادرة أموال المتورطين في قضايا فساد
أكدت وزارة الإعلام، أن الجهات المعنية ستجمد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أُوقِفت على خلفية قضايا فساد.
وأوضحت الوزارة، عبر ” مركز التواصل الدولي ” ، أن المبالغ التي يتبين أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37317 ] نشر منذ 3 ساعات
لابد ان يرجع الفرع ( المنهوب ) الى الأصل ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
صادروا الاموال المنهوبة وفوائدها وارصدة اولادهم ولاتقفوا على هؤلا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان والله يصلح الحال
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــــــــــــيب . والله يصـــــــــــلح الحـــــــــــال .